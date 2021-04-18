Глава МИД Франции призвал к снижению напряжённости в Донбассе

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала France 3 призвал к снижению напряжённости в Донбассе.

«Нужна деэскалация. Необходимо, чтобы российский лидер (Владимир Путин. — RT) подал соответствующие сигналы о снижении напряжённости в этом регионе», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует в ближайшее время провести переговоры с Путиным.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию к «сворачиванию военного усиления».

В свою очередь, в Кремле отмечали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и участники «нормандской четвёрки», за исключением Украины, «в целом это понимают».