Более 1,7 млн российских туристов посетили Чехию с 2015 года

Более 1,7 млн туристов из России посетили Чехию за последние шесть лет. Об этом свидетельствуют данные пограничной службы ФСБ, с которыми ознакомился RT.

Так, в 2015 году в Чехию по туристической визе выехали 264,9 тыс. россиян, в 2016-м — 277 тыс., в 2017-м — 383,3 тыс., в 2018-м — 377,4 тыс., в 2019-м — 401,2 тыс., а в пандемийный 2020 год Чехию посетили 78,6 тыс. российских туристов.

Кроме того, по данным пограничной службы ФСБ, известно, что Россию за эти годы посетили чуть более 76 тыс. туристов из Чехии.

Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в беседе с российским послом Александром Змеевским потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов на свои места в посольстве, решение об этом должно быть принято до полудня четверга, 22 апреля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ультиматумы Чехии, касающиеся высылки чешских дипломатов из России, являются «залпом в никуда».