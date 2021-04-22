WSJ: Байден намерен признать геноцид армян в Османской империи
Отмечается, что такой шаг может накалить отношения Вашингтона и Анкары.
Не исключено, что Байден объявит об этом в ходе ежегодного обращения, который в этом году совпадает с днём памяти жертв геноцида армян.
В октябре 2019 года палата представителей США проголосовала за резолюцию о признании геноцида армян.
Позднее турецкий МИД в связи с принятием документа вызвал американского посла в Анкаре Дэвида Саттерфилда.
Геноцид армян в Османской империи признан 23 странами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.