WSJ: Байден намерен признать геноцид армян в Османской империи

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Президент США Джо Байден рассматривает возможность признания геноцида армян в начале XX века в Османской империи. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявления американских официальных лиц.

Отмечается, что такой шаг может накалить отношения Вашингтона и Анкары. 

Не исключено, что Байден объявит об этом в ходе ежегодного обращения, который в этом году совпадает с днём памяти жертв геноцида армян.

В октябре 2019 года палата представителей США проголосовала за резолюцию о признании геноцида армян.

Позднее турецкий МИД в связи с принятием документа вызвал американского посла в Анкаре Дэвида Саттерфилда.

Геноцид армян в Османской империи признан 23 странами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.

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