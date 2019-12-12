Пашинян оценил резолюцию сената США о признании геноцида армян
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«Сенат США только что единогласно принял резолюцию, которая признаёт и осуждает геноцид армян. Это поистине историческое событие», — написал он в Facebook.
Ранее стало известно, что сенаторы США единогласно приняли резолюцию, которая признаёт геноцид армянского населения со стороны Османской империи.
В октябре палата представителей США проголосовала за резолюцию о признании геноцида армян.
Позднее турецкий МИД в связи с принятием документа вызвал американского посла в Анкаре Дэвида Саттерфилда.
Геноцид армян в Османской империи признан 23 странами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.