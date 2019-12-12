Пашинян оценил резолюцию сената США о признании геноцида армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал историческим событием принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян со стороны Османской империи.

«Сенат США только что единогласно принял резолюцию, которая признаёт и осуждает геноцид армян. Это поистине историческое событие», — написал он в Facebook.

Ранее стало известно, что сенаторы США единогласно приняли резолюцию, которая признаёт геноцид армянского населения со стороны Османской империи.

В октябре палата представителей США проголосовала за резолюцию о признании геноцида армян.

Позднее турецкий МИД в связи с принятием документа вызвал американского посла в Анкаре Дэвида Саттерфилда.

Геноцид армян в Османской империи признан 23 странами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.