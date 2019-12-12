Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян

Сенаторы США единогласно приняли резолюцию, которая признаёт геноцид армянского населения. Как сообщает USA Today, такие действия усилят напряжённость американо-турецких отношений.

«Действия сената являются историческими, и они, скорее всего, приведут к усилению напряжённости между США и Турцией. Геноцид официально признаёт систематические убийства 1,5 млн армян Османской империей в период между 1915 и 1923 годами», — говорится в сообщении издания.

В октябре палата представителей США проголосовала за резолюцию о признании геноцида армян.

Позднее турецкий МИД в связи с принятием документа вызвал американского посла в Анкаре Дэвида Саттерфилда.

Геноцид армян в Османской империи признан 23 странами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.