В конгрессе США приняли резолюцию о признании геноцида армян

Палата представителей США проголосовала за резолюцию о признании геноцида армян. Об этом информирует AFP.

Отмечается, за эту резолюцию проголосовали 405 человек, 11 высказались против.

Как сообщает РИА Новости, эта инициатива была представлена группой членов палаты под руководством демократа Адама Шиффа.

Соответствующий документ закрепляет признание палатой геноцида армян.

Геноцид армян в Османской империи признан 23 странами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.

В феврале 2018 года депутаты нижней палаты нидерландского парламента признали геноцид армян.