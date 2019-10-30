В конгрессе США приняли резолюцию о признании геноцида армян

Короткая ссылка
Палата представителей США проголосовала за резолюцию о признании геноцида армян. Об этом информирует AFP.

Отмечается, за эту резолюцию проголосовали 405 человек, 11 высказались против.

Как сообщает РИА Новости, эта инициатива была представлена группой членов палаты под руководством демократа Адама Шиффа.

Соответствующий документ закрепляет признание палатой геноцида армян.

Геноцид армян в Османской империи признан 23 странами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.

В феврале 2018 года депутаты нижней палаты нидерландского парламента признали геноцид армян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить