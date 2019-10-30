Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян
- Reuters
Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.
«Посол США в Анкаре Саттерфилд вызван в МИД в связи с законопроектом, за который проголосовала палата представителей США», — говорится в сообщении.
Ранее 405 членов палаты представителей США проголосовали за принятие резолюции о признании геноцида армян, 11 выступили против.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал это решение, назвав его историческим.
Геноцид армян в Османской империи признан 23 странами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.