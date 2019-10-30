Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян

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Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян
  • Reuters

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu

«Посол США в Анкаре Саттерфилд вызван в МИД в связи с законопроектом, за который проголосовала палата представителей США», — говорится в сообщении.

Ранее 405 членов палаты представителей США проголосовали за принятие резолюции о признании геноцида армян, 11 выступили против. 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал это решение, назвав его историческим.

Геноцид армян в Османской империи признан 23 странами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.

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