Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян

Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

«Посол США в Анкаре Саттерфилд вызван в МИД в связи с законопроектом, за который проголосовала палата представителей США», — говорится в сообщении.

Ранее 405 членов палаты представителей США проголосовали за принятие резолюции о признании геноцида армян, 11 выступили против.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал это решение, назвав его историческим.

Геноцид армян в Османской империи признан 23 странами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.