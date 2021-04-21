Боррель приветствует решение ограничить Сирию в правах в ОЗХО

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Евросоюз приветствует решение ОЗХО ограничить Сирию в правах в организации, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель приветствует решение ограничить Сирию в правах в ОЗХО
  • © Lex van Lieshout / ANP / AFP

«Это решение является решительным сигналом международного сообщества против безнаказанности за применение химического оружия в соответствии с международным правом и Международным гуманитарным правом», — говорится в заявлении.

21 апреля Организация по запрещению химического оружия приняла проект резолюции о приостановлении прав и привилегий Сирии в организации.

Документ был вынесен на рассмотрение Францией из-за якобы нарушения Дамаском конвенции по запрещению химического оружия.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин назвал «чёрным днём» в истории организации принятие резолюции. Дипломат отметил, что рано или поздно «правда о событиях в Сирии выйдет наружу».

Как отмечал Шульгин, некоторые западные страны оказывают «огромное давление на технический секретариат» ОЗХО: «в первую очередь это США и их союзники».

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