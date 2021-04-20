В Кремле заявили об отсутствии планов переговоров Путина с властями Чехии

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Президент России Владимир Путин не планирует разговоров с руководством Чехии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле заявили об отсутствии планов переговоров Путина с властями Чехии
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«Нет, таких нет планов», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли у Путина планы переговорить с чешскими властями.

Ранее первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что реакция российской стороны на принятые Прагой меры была очень резкой, Чехия не исключает «новый пропорциональный ответ».

17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.

Москва в ответ на это объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.

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