Чехия не исключила новые меры в отношении России

Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что реакция российской стороны на принятые Прагой меры была очень резкой, Чехия не исключает «новый пропорциональный ответ».

«Реакция российской стороны на принятые Прагой меры была очень резкой. Принятые российской стороной меры не были пропорциональным ответом. Мы в правительстве будем решать, что делать далее. Нельзя исключить с нашей стороны и новый пропорциональный ответ», — приводит РИА Новости его слова.

18 апреля посол Чехии Витезслав Пивонька был вызван в МИД России после того, как Прага объявила о выдворении из республики 18 российских дипломатов.

Ему заявили, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца 19 апреля.