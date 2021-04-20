Чехия не исключила новые меры в отношении России
- Reuters
«Реакция российской стороны на принятые Прагой меры была очень резкой. Принятые российской стороной меры не были пропорциональным ответом. Мы в правительстве будем решать, что делать далее. Нельзя исключить с нашей стороны и новый пропорциональный ответ», — приводит РИА Новости его слова.
18 апреля посол Чехии Витезслав Пивонька был вызван в МИД России после того, как Прага объявила о выдворении из республики 18 российских дипломатов.
Ему заявили, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца 19 апреля.