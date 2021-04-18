Посол Чехии вызван в МИД России

Посол Чехии Витезслав Пивонька вызван в МИД России после того, как Прага объявила о выдворении из республики 18 российских дипломатов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.

Как сообщал телеканал Nova со ссылкой на чешского премьера Андрея Бабиша, Прага подозревает Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

В МИД России отметили, что заявлениями из Чехии о взрывах во Врбетице и якобы связи с этим российских спецслужб планировалось перекрыть информацию о готовившемся госперевороте в Белоруссии.

Конкретные ответные шаги на действия Чехии последуют в ближайшее время, отметили в Москве.