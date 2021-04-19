Захарова назвала низкопробным решение Праги о российских дипломатах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда» назвала низкопробными действия руководства Чехии, которое «поставило на кон» в том числе профессиональную судьбу своих дипломатов.

«Это колоссальный удар по позициям Чехии как таковой. Это факт вопиющего неуважения политического истеблишмента, который находится у руля в этой стране, к собственным гражданам, потому что такого уровня политика свидетельствует именно об этом. Это низкопробно, я бы охарактеризовала именно так. Это их большая проблема — то, что они сделали. Они поставили на кон и профессиональную судьбу своих дипломатов», — приводит слова Захаровой РИА Новости.

18 апреля посол Чехии Витезслав Пивонька был вызван в МИД России после того, как Прага объявила о выдворении из республики 18 российских дипломатов.

Ему заявили, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца 19 апреля.