МИД ответил на идею экс-главы Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС
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«Ему стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее Ильвес призвал временно запретить выдачу виз в страны ЕС для россиян в интересах «безопасности Европы». По его мнению, следует сделать исключения только для визитов в случае чрезвычайных семейных обстоятельств.
Министр иностранных дел республики Эва-Мария Лийметс не поддержала эту идею.
В комитете Госдумы по международным делам подчеркнули, что Эстония должна уважать общепризнанные права человека, если рассчитывает быть полноценным членом ЕС.