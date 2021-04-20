МИД ответил на идею экс-главы Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС

Бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендриксу Ильвесу, предложившему запретить россиянам въезд в Евросоюз, стоило бы пообщаться с властями Турции и Греции на тему значения российских туристов, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Ему стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее Ильвес призвал временно запретить выдачу виз в страны ЕС для россиян в интересах «безопасности Европы». По его мнению, следует сделать исключения только для визитов в случае чрезвычайных семейных обстоятельств.

Министр иностранных дел республики Эва-Мария Лийметс не поддержала эту идею.

В комитете Госдумы по международным делам подчеркнули, что Эстония должна уважать общепризнанные права человека, если рассчитывает быть полноценным членом ЕС.