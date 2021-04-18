В Эстонии призвали ввести временный запрет на выдачу виз россиянам

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Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал временно запретить выдачу виз в страны Евросоюза для россиян в интересах «безопасности Европы».
В Эстонии призвали ввести временный запрет на выдачу виз россиянам
  • Reuters

«Возможно, нужен «временный перерыв» для любых — и я имею в виду вообще любых — визитов из России... На кону безопасность Европы. Довольно», — написал он в Twitter.

По мнению бывшего эстонского лидера, необходимо оставить исключения только для визитов в случае чрезвычайных семейных обстоятельств.

17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов из страны.

МИД России назвал абсурдным данное решение Праги под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населённом пункте Врбетице.

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