Власти Чехии рассекретят отчёт о взрыве во Врбетице

Правительство Чехии рассекретит отчёт о взрыве на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин в 2014 году.

«Правительство это (отчёт чешских спецслужб. — RT) рассмотрит, правительство это рассекретит», — цитирует ТАСС чешского премьер-министра Андрея Бабиша.

Он отметил, что общественности это также может стать известно.

Ранее глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Гамачек сообщил о намерении обсудить на встрече глав МИД ЕС 19 апреля «дело Врбетице».

До этого, по информации СМИ, Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.