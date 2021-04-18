Власти Чехии рассекретят отчёт о взрыве во Врбетице

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Правительство Чехии рассекретит отчёт о взрыве на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин в 2014 году.
Власти Чехии рассекретят отчёт о взрыве во Врбетице
  • © Dalibor Gluck/CTK
  • globallookpress.com

«Правительство это (отчёт чешских спецслужб. — RT) рассмотрит, правительство это рассекретит», — цитирует ТАСС чешского премьер-министра Андрея Бабиша.

Он отметил, что общественности это также может стать известно.

Ранее глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Гамачек сообщил о намерении обсудить на встрече глав МИД ЕС 19 апреля «дело Врбетице».

До этого, по информации СМИ, Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

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