МИД России заявил о намерении ответить Чехии на высылку российских дипломатов

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Министерство иностранных дел России заявило, что российская сторона примет ответные меры в связи с решением Чехии выслать 18 российских дипломатов из страны.
МИД России заявил о намерении ответить Чехии на высылку российских дипломатов
  • РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского посольства под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населённом пункте Врбетице. Это тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами», — говорится в сообщении.

Как отметили в МИД, данный «враждебный шаг» стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Также в данном решении российская сторона видит американский след.

«В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти... даже превзошли своих заокеанских хозяев... Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов из страны.

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