Глава МИД Эстонии не поддержала призыв запретить россиянам въезд в ЕС

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Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс не согласилась с призывом временно запретить выдачу виз в страны Евросоюза для россиян, с таким призывом ранее выступил бывший эстонский президент Тоомас Хендрик Ильвес.
Глава МИД Эстонии не поддержала призыв запретить россиянам въезд в ЕС
  • Reuters

«Я следила за этой дискуссией и очень надеюсь, что отношения не разовьются до такой степени, что придётся принимать такие решительные меры. Почему это проблематично? Мы, безусловно, поддерживаем демократические силы и гражданское общество в России. В этом свете контакты между людьми очень важны», — сказала глава МИД в интервью ERR.

По словам Лийметс, из России в страны ЕС «приезжают обычные люди».

«Безусловно, надо поощрять, чтобы у нас была возможность таких контактов, чтобы продолжать культурные контакты, помочь российскому гражданскому обществу оставаться сильным», — добавила министр.

Ранее бывший президент Эстонии призвал временно запретить выдачу виз в страны Евросоюза для россиян в интересах «безопасности Европы».

По его мнению, необходимо оставить исключения только для визитов в случае чрезвычайных семейных обстоятельств.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал этот призыв.

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