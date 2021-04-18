В Госдуме оценили призыв ввести временный запрет на выдачу виз в ЕС россиянам

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT оценил призыв бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса временно запретить выдачу виз в страны Евросоюза для россиян в интересах «безопасности Европы».

«Это противоречит основным правам человека о свободе передвижения. Если Эстония хочет быть полноценным членом Евросоюза и, соответственно, Шенгенской зоны, то они должны уважать общепризнанные права человека, которые защищаются всеми международными организациями, включая Организацию объединённых наций. В данном случае нет никаких оснований для того, чтобы ограничивать право въезда российских граждан на территорию Евросоюза, если они не имеют никаких судебных ограничений, не замешаны в криминале», — считает Морозов.

Депутат отметил, что сейчас в Восточной Европе и особенно в прибалтийских государствах «превалируют антироссийские настроения».

«И многие политики, особенно бывшие, эту тему педалируют. Этот человек, видимо, рассчитывает вновь получить какую-то должность либо в Эстонии, либо в международной организации и таким образом пытается заигрывать с теми, кто исповедует и продвигает эту антироссийскую истерику», — добавил он.

Ранее бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал временно запретить выдачу виз в страны Евросоюза для россиян в интересах «безопасности Европы».