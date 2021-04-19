МИД России напомнил Чехии о её «немалой недвижимости» в Москве

В МИД России напомнили Чехии о её «немалой недвижимости в районе Тверской улицы» в Москве. Так российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало сообщение о затее пражских муниципальных властей относительно «возврата» части земельного участка, используемого посольством России в Праге.

«Упоминаемые земельные участки были выделены СССР в начале 70-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений. Ранее, если у чешской или российской стороны возникали вопросы в сфере недвижимости, включая пользование земельными участками, задействовался механизм соответствующих экспертных консультаций», — сообщили в МИД России.

Там напомнили, что у двух стран есть инструменты для профессионального и компетентного диалога.

«Если Прага с её особо ретивыми районными старостами рискнёт прибегнуть к иному «инструментарию», напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы», — подытожили в министерстве.

Ранее староста района Прага-7 Ян Чижински написал в Twitter, что власти Праги требуют у России вернуть часть городского парка Стромовка, которую занимает российское посольство.