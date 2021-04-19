Чехию покинули высланные властями страны российские дипломаты
- Reuters
«18 сотрудников посольства России и члены их семей покинули территорию Чехии... Они вылетели из Праги в Москву в 17:00 по местному времени (18:00 мск) спецбортом лётного отряда «Россия», — сообщила она.
17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.
Москва в ответ на это объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию до 24:00 19 апреля.
Как сообщил глава международного отдела администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак, после высылки сотрудников в посольстве Чехии в Москве продолжат работать только пять дипломатов.