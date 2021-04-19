Чехию покинули высланные властями страны российские дипломаты

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Сотрудники посольства России в Чехии, объявленные чешскими властями персонами нон грата, покинули страну. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя российского посольства Марию Семёнову.
Чехию покинули высланные властями страны российские дипломаты
  • Reuters

«18 сотрудников посольства России и члены их семей покинули территорию Чехии... Они вылетели из Праги в Москву в 17:00 по местному времени (18:00 мск) спецбортом лётного отряда «Россия», — сообщила она.

17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.

Москва в ответ на это объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию до 24:00 19 апреля.

Как сообщил глава международного отдела администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак, после высылки сотрудников в посольстве Чехии в Москве продолжат работать только пять дипломатов.

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