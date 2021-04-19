Власти Праги требуют у посольства России вернуть часть парка Стромовка

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Власти Праги требуют у России вернуть часть городского парка Стромовка, которую занимает сейчас российское посольство в столице Чехии.
Власти Праги требуют у посольства России вернуть часть парка Стромовка
  • Reuters

«Пражский городской совет призвал чешское правительство провести переговоры о приведении площади посольства России в состояние, предшествовавшее вторжению войск Варшавского договора в 1968 году. Через 53 года оккупация части Стромовки Российской Федерацией должна, наконец, закончиться», — написал в Twitter староста района «Прага-7» Ян Чижински.

Ранее чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве категорически отвергают выводы Чехии о якобы причастности России к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице.

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