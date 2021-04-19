В Британии за сутки выявили почти 3 тысячи случаев коронавируса

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В Великобритании за сутки выявили 2936 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 4 390 783.
В Британии за сутки выявили почти 3 тысячи случаев коронавируса
  • Reuters

Такие данные приводит правительство королевства.

За сутки в Британии умерли четыре человека.

Ранее глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок сообщил, что вторую прививку от коронавируса получили более 10 млн жителей Великобритании.

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