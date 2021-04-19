В Британии за сутки выявили почти 3 тысячи случаев коронавируса
В Великобритании за сутки выявили 2936 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 4 390 783.
- Reuters
Такие данные приводит правительство королевства.
За сутки в Британии умерли четыре человека.
Ранее глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок сообщил, что вторую прививку от коронавируса получили более 10 млн жителей Великобритании.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен