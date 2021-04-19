В Британии за сутки выявили почти 3 тысячи случаев коронавируса

В Великобритании за сутки выявили 2936 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 4 390 783.

Reuters

Такие данные приводит правительство королевства. За сутки в Британии умерли четыре человека. Ранее глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок сообщил, что вторую прививку от коронавируса получили более 10 млн жителей Великобритании.