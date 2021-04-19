Курс вакцинации от коронавируса прошли более 10 млн британцев

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Вторую прививку от коронавируса получили более 10 млн жителей Великобритании. Об этом сообщил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок.
Курс вакцинации от коронавируса прошли более 10 млн британцев
  • Reuters

«Более 10 млн вторых доз вакцины были сделаны на территории Великобритании. Этот этап показывает, как далеко мы продвинулись в борьбе с этим вирусом», — написал он в Twitter.

По данным на сайте британского правительства, первую прививку от коронавируса получили более 32,9 млн жителей Великобритании.

Ранее сообщалось, что с 12 апреля в Англии открыли непродовольственные магазины, салоны красоты, спортзалы, зоопарки, террасы ресторанов и пабы с обслуживанием клиентов на улице.

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