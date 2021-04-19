Курс вакцинации от коронавируса прошли более 10 млн британцев

Вторую прививку от коронавируса получили более 10 млн жителей Великобритании. Об этом сообщил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок.

«Более 10 млн вторых доз вакцины были сделаны на территории Великобритании. Этот этап показывает, как далеко мы продвинулись в борьбе с этим вирусом», — написал он в Twitter.

По данным на сайте британского правительства, первую прививку от коронавируса получили более 32,9 млн жителей Великобритании.

Ранее сообщалось, что с 12 апреля в Англии открыли непродовольственные магазины, салоны красоты, спортзалы, зоопарки, террасы ресторанов и пабы с обслуживанием клиентов на улице.