Джонсон оценил возможность ослабления ограничений в Британии

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оценил возможность ослабления ограничений в Британии.
Джонсон оценил возможность ослабления ограничений в Британии
  • Reuters

«Мы не видим никаких признаков в наших данных, чтобы думать, что нам придётся отклониться от программы», — цитирует РИА Новости Джонсона.

Как сообщает агентство, согласно планам правительства Британии, с 12 апреля в Англии откроются непродовольственные магазины, салоны красоты, спортзалы, зоопарки, террасы ресторанов и пабы с обслуживанием клиентов на улице.

Ранее сообщалось, что в Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 2762 человек.

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