Джонсон оценил возможность ослабления ограничений в Британии
- Reuters
«Мы не видим никаких признаков в наших данных, чтобы думать, что нам придётся отклониться от программы», — цитирует РИА Новости Джонсона.
Как сообщает агентство, согласно планам правительства Британии, с 12 апреля в Англии откроются непродовольственные магазины, салоны красоты, спортзалы, зоопарки, террасы ресторанов и пабы с обслуживанием клиентов на улице.
Ранее сообщалось, что в Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 2762 человек.