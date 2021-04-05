Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оценил возможность ослабления ограничений в Британии.

«Мы не видим никаких признаков в наших данных, чтобы думать, что нам придётся отклониться от программы», — цитирует РИА Новости Джонсона.

Как сообщает агентство, согласно планам правительства Британии, с 12 апреля в Англии откроются непродовольственные магазины, салоны красоты, спортзалы, зоопарки, террасы ресторанов и пабы с обслуживанием клиентов на улице.

Ранее сообщалось, что в Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 2762 человек.