США после вывода сил из Афганистана оставят военных для охраны посольства

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После 11 сентября из американских военных в Афганистане останутся только охранники посольства, заявил в эфире CNN помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
США после вывода сил из Афганистана оставят военных для охраны посольства
  • Reuters

«Мы не оставим военного присутствия в Афганистане, кроме того, которое будет охранять посольство», — сказал он.

Салливан отметил, что Вашингтон «будет стремиться к тому, чтобы сохранить дипломатическое представительство, которое располагает собственным элементом обеспечения безопасности».

Как ранее заявил президент США Джо Байден, вывод американских войск из Афганистана начнётся 1 мая и завершится к 11 сентября. При этом США могут увеличить свой контингент в республике для безопасного вывода войск.

Движение «Талибан»* предупредило США о последствиях нарушения соглашения, которое было достигнуто в Дохе, и обязывает Пентагон вывести из Афганистана вооружённые силы к 1 мая.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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