США после вывода сил из Афганистана оставят военных для охраны посольства
- Reuters
«Мы не оставим военного присутствия в Афганистане, кроме того, которое будет охранять посольство», — сказал он.
Салливан отметил, что Вашингтон «будет стремиться к тому, чтобы сохранить дипломатическое представительство, которое располагает собственным элементом обеспечения безопасности».
Как ранее заявил президент США Джо Байден, вывод американских войск из Афганистана начнётся 1 мая и завершится к 11 сентября. При этом США могут увеличить свой контингент в республике для безопасного вывода войск.
Движение «Талибан»* предупредило США о последствиях нарушения соглашения, которое было достигнуто в Дохе, и обязывает Пентагон вывести из Афганистана вооружённые силы к 1 мая.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.