США допустили увеличение военных сил в Афганистане перед выводом войск
- Reuters
«Я не исключаю, что будет добавлен дополнительный потенциал с тем, чтобы обеспечить безопасный вывод… Я не могу сказать, когда и сколько (военнослужащих) прибудут туда», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.
США может понадобиться «дополнительная защита сил», отметил он.
Как ранее заявил президент США Джо Байден, вывод американских войск из Афганистана начнётся 1 мая и завершится к 11 сентября.
Движение «Талибан»* предупредило США о последствиях нарушения соглашения, которое было достигнуто в Дохе, и обязывает Пентагон вывести из Афганистана вооружённые силы к 1 мая.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.