США допустили увеличение военных сил в Афганистане перед выводом войск

США могут увеличить контингент в Афганистане для безопасного вывода войск. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Я не исключаю, что будет добавлен дополнительный потенциал с тем, чтобы обеспечить безопасный вывод… Я не могу сказать, когда и сколько (военнослужащих) прибудут туда», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

США может понадобиться «дополнительная защита сил», отметил он.

Как ранее заявил президент США Джо Байден, вывод американских войск из Афганистана начнётся 1 мая и завершится к 11 сентября.

Движение «Талибан»* предупредило США о последствиях нарушения соглашения, которое было достигнуто в Дохе, и обязывает Пентагон вывести из Афганистана вооружённые силы к 1 мая.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.