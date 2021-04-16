США допустили увеличение военных сил в Афганистане перед выводом войск

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США могут увеличить контингент в Афганистане для безопасного вывода войск. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
США допустили увеличение военных сил в Афганистане перед выводом войск
  • Reuters

«Я не исключаю, что будет добавлен дополнительный потенциал с тем, чтобы обеспечить безопасный вывод… Я не могу сказать, когда и сколько (военнослужащих) прибудут туда», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

США может понадобиться «дополнительная защита сил», отметил он.

Как ранее заявил президент США Джо Байден, вывод американских войск из Афганистана начнётся 1 мая и завершится к 11 сентября.

Движение «Талибан»* предупредило США о последствиях нарушения соглашения, которое было достигнуто в Дохе, и обязывает Пентагон вывести из Афганистана вооружённые силы к 1 мая.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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