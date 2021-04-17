Росавиация сообщила о создании оперштаба по вывозу россиян из Турции

На площадке Росавиации создали оперативный штаб по организации возвращения россиян из Турции. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Отмечается, что глава Росавиации Александр Нерадько провёл заседание штаба.

В заседании участвовали представители МИД, Минтранса, Минэкономразвития, Ростуризма, Госкорпорации по ОрВД и российских авиакомпаний, которые участвуют в перевозках граждан из Турции.

Сообщается, что «авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные даты, у каждой сформированы графики вывозных рейсов».

«Перевозчики при необходимости готовы увеличить количество рейсов», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ситуация с вывозом россиян из Турции находится на постоянном контроле Росавиации.

12 апреля российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Также на этот период будет приостановлено авиасообщение с Танзанией.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал приостановку авиасообщения с Турцией.