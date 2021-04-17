Росавиация сообщила о создании оперштаба по вывозу россиян из Турции

Короткая ссылка
На площадке Росавиации создали оперативный штаб по организации возвращения россиян из Турции. Об этом сообщили на сайте ведомства.
Росавиация сообщила о создании оперштаба по вывозу россиян из Турции
  • РИА Новости

Отмечается, что глава Росавиации Александр Нерадько провёл заседание штаба.

В заседании участвовали представители МИД, Минтранса, Минэкономразвития, Ростуризма, Госкорпорации по ОрВД и российских авиакомпаний, которые участвуют в перевозках граждан из Турции.

Сообщается, что «авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные даты, у каждой сформированы графики вывозных рейсов».

«Перевозчики при необходимости готовы увеличить количество рейсов», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ситуация с вывозом россиян из Турции находится на постоянном контроле Росавиации. 

12 апреля российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Также на этот период будет приостановлено авиасообщение с Танзанией.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал приостановку авиасообщения с Турцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить