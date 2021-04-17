Росавиация сообщила о создании оперштаба по вывозу россиян из Турции
- РИА Новости
Отмечается, что глава Росавиации Александр Нерадько провёл заседание штаба.
В заседании участвовали представители МИД, Минтранса, Минэкономразвития, Ростуризма, Госкорпорации по ОрВД и российских авиакомпаний, которые участвуют в перевозках граждан из Турции.
Сообщается, что «авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные даты, у каждой сформированы графики вывозных рейсов».
«Перевозчики при необходимости готовы увеличить количество рейсов», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что ситуация с вывозом россиян из Турции находится на постоянном контроле Росавиации.
12 апреля российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Также на этот период будет приостановлено авиасообщение с Танзанией.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал приостановку авиасообщения с Турцией.