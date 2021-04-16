В Кремле прокомментировали приостановку авиасообщения с Турцией

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал приостановку авиасообщения с Турцией.

Песков отметил, что «отношения с Турцией развиваются».

По его словам, «ситуация с запретом по туризму — эта ситуация, она никак не связана с двусторонними отношениями».

«Она связана с продолжающейся пандемией и с ухудшающейся ситуацией, эпидемиологической ситуацией в Турции. И конечно, наши турецкие партнёры, они не могут не относиться с пониманием к нашей заботе о наших, собственно, гражданах. В этом, собственно, и состоит партнёрство», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря.

12 апреля российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Также на этот период будет приостановлено авиасообщение с Танзанией.