В Госдуме прокомментировали ответные меры России на санкции США

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT публикацию Министерством иностранных дел России списка ответных мер в связи с «враждебными действиями США».
В Госдуме прокомментировали ответные меры России на санкции США
  • АГН «Москва»

Шхагошев назвал санкции «разрушительной процедурой».

«Но мы поддерживаем санкционное равновесие, которого сегодня придерживается российская сторона», — пояснил депутат.

Комментируя намерение России прекратить деятельность в стране американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам, парламентарий отметил, что подобное решение «укладывается в рамки этого равновесия».

По его словам, поскольку США и в целом коллективный Запад преследуют такую цель, как торможение России, то и деятельность подобных организаций, которые поддерживают данную политику, должна быть ограничена. 

По мнению Шхагошева, потепление в отношениях между Россией и США возможно, но не в краткосрочной перспективе. 

Ранее МИД опубликовал список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против 32 российских физических и юридических лиц и шести технологических компаний.

Также в Вашингтоне объявили, что из США высылают десять российских дипломатов.

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