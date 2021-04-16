В Госдуме прокомментировали ответные меры России на санкции США
- АГН «Москва»
Шхагошев назвал санкции «разрушительной процедурой».
«Но мы поддерживаем санкционное равновесие, которого сегодня придерживается российская сторона», — пояснил депутат.
Комментируя намерение России прекратить деятельность в стране американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам, парламентарий отметил, что подобное решение «укладывается в рамки этого равновесия».
По его словам, поскольку США и в целом коллективный Запад преследуют такую цель, как торможение России, то и деятельность подобных организаций, которые поддерживают данную политику, должна быть ограничена.
По мнению Шхагошева, потепление в отношениях между Россией и США возможно, но не в краткосрочной перспективе.
Ранее МИД опубликовал список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против 32 российских физических и юридических лиц и шести технологических компаний.
Также в Вашингтоне объявили, что из США высылают десять российских дипломатов.