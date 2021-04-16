Байден считает, что Россия оказалась «за пределами мирового сообщества»

Короткая ссылка
Американский президент Джо Байден считает, что Россия оказалась «за пределами мирового сообщества», а саммит с российским лидером Владимиром Путиным может «вернуть её».
Байден считает, что Россия оказалась «за пределами мирового сообщества»
  • Reuters

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мнение президента заключается в том, что Россия находится за пределами мирового сообщества во многих отношениях», — сказала она на брифинге.

То, что предлагает Байден, — это «мост обратно», добавила Псаки.

«И он полагает, что это в их (российских властей. — RT) интересах — воспользоваться этим предложением», — прокомментировала она слова американского президента.

13 апреля состоялся телефонный разговор лидеров США и России, в ходе которого Байден предложил Путину встретиться в третьей стране.

Как отметили в Кремле, Путин лично примет решение, состоится встреча или нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить