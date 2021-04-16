Американский президент Джо Байден считает, что Россия оказалась «за пределами мирового сообщества», а саммит с российским лидером Владимиром Путиным может «вернуть её».

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мнение президента заключается в том, что Россия находится за пределами мирового сообщества во многих отношениях», — сказала она на брифинге.

То, что предлагает Байден, — это «мост обратно», добавила Псаки.

«И он полагает, что это в их (российских властей. — RT) интересах — воспользоваться этим предложением», — прокомментировала она слова американского президента.

13 апреля состоялся телефонный разговор лидеров США и России, в ходе которого Байден предложил Путину встретиться в третьей стране.

Как отметили в Кремле, Путин лично примет решение, состоится встреча или нет.