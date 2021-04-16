Байден считает, что Россия оказалась «за пределами мирового сообщества»
- Reuters
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мнение президента заключается в том, что Россия находится за пределами мирового сообщества во многих отношениях», — сказала она на брифинге.
То, что предлагает Байден, — это «мост обратно», добавила Псаки.
«И он полагает, что это в их (российских властей. — RT) интересах — воспользоваться этим предложением», — прокомментировала она слова американского президента.
13 апреля состоялся телефонный разговор лидеров США и России, в ходе которого Байден предложил Путину встретиться в третьей стране.
Как отметили в Кремле, Путин лично примет решение, состоится встреча или нет.