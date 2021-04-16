В Кремле оценили возможность встречи Путина и Байдена

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин лично примет решение о том, состоится ли встреча с американским лидером Джо Байденом или нет.
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Байдена
  • © Reuters / РИА Новости

Песков отметил, что инициатива Байдена о встрече во многом пересекается с предложением, которое ранее озвучил Путин.

По его словам, потребуется какое-то время для того, чтобы проанализировать данное предложение.

«И в соответствии с решением главы государства ответ будет дан в такой форме и тогда, когда примет решение президент России», — подчеркнул представитель Кремля.

Также Песков прокомментировал новые санкции США. Он заявил, что принцип взаимности никто не отменял, но всё будет зависеть от решения российского президента.

13 апреля состоялся телефонный разговор лидеров США и России, в ходе которого Байден предложил Путину встретиться в третьей стране.

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