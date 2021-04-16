ТАСС: ЕС осудит акт саботажа в Натанзе в случае его подтверждения

Евросоюз осудит диверсию на иранском ядерном объекте в Натанзе, если независимое расследование подтвердит, что это был акт саботажа. Об этом заявил высокопоставленный представитель внешнеполитической службы ЕС.

«Евросоюз официально осудит инцидент в Натанзе, когда независимое расследование подтвердит намеренный акт саботажа. Если это так, то единственной целью этой акции является срыв переговорного процесса в Вене (по иранской ядерной сделке. — RT)», — приводит его слова ТАСС.

11 апреля на ядерном объекте в Иране произошла нештатная ситуация в системе распределения энергии. Инцидент не привёл к человеческим травмам или загрязнению окружающей среды.

Глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент попыткой «ядерного терроризма» и диверсией.

После этого Евросоюз призвал прояснить ситуацию вокруг инцидента в Натанзе. В МИД России заявили об обеспокоенности произошедшим и выразили надежду, что это «не станет «подарком» разномастным противникам СВПД».