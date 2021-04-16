В Португалии начнётся третий этап смягчения ограничений по коронавирусу

Третий этап смягчения ограничительных мер, установленных в Португалии на фоне пандемии коронавируса, начнётся 19 апреля, заявил премьер-министр страны Антониу Кошта.

«У нас есть основания для открытия магазинов, а также торговых центров независимо от их размера, но, опять же, мы должны соблюдать требования, установленные главным управлением здравоохранения», — сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьера.

Таким образом, 19 апреля в стране возобновят работу торговые центры и магазины площадью более 200 кв. метров.

Кошта отметил, что такие послабления распространяются на большую часть территории Португалии, за исключением 11 муниципалитетов.

По его словам, в семи из них сохранятся действующие ограничения, а в четырёх карантинные меры будут ужесточены из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что в Шотландии с 16 апреля смягчают ограничения по коронавирусу.

В марте в Грузии вновь смягчили ограничения по коронавирусу.