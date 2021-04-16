В Шотландии смягчают ограничения по коронавирусу

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С 16 апреля в Шотландии снимается ряд ограничений, введённых в связи с пандемией.
В Шотландии смягчают ограничения по коронавирусу
  • Reuters

Жители Шотландии смогут свободно перемещаться по территории региона с 16 апреля, информирует РИА Новости.

Также люди смогут собираться в парках компаниями до шести человек из шести разных домохозяйств.

Однако по-прежнему под запретом остаются поездки в другие регионы Соединённого Королевства и приезд жителей других регионов в Шотландию без уважительной причины.

Отмечается, что следующий этап снятия ограничений в Шотландии запланирован на 26 апреля. Если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, откроются магазины, рестораны, спортзалы и бассейны, жители региона смогут ездить в другие части страны. 

Ранее Минздрав Черногории смягчил эпидемические меры в десяти городах.

В марте в Грузии вновь смягчили ограничения по коронавирусу.

В то же время в ряде регионов Словении ограничения по коронавирусу тоже смягчились.

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