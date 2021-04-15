В МИД России оценили вызов российских послов в Британии и Польше

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вызов российских послов в министерства иностранных дел в Британии и в Польше.
В МИД России оценили вызов российских послов в Британии и Польше
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Как сообщает РИА Новости, комментируя журналистам произошедшее, она указала, что это «цепная реакция стран НАТО в поддержку американских санкций — признак порочной блоковой дисциплины, когда решения принимаются не на основе реальных фактов, а по команде, демонстрируя псевдосолидарность».

«Это не солидарность и даже не компанейщина. Это вассалитет XXI века», — подчеркнула она.

Ранее появилась информация, что посла России в Великобритании Андрея Келина вызвали в британский МИД. Позднее появились данные, что в МИД Польши вызвали посла России в стране Сергея Андреева.

Спустя некоторое время в МИД Польши заявили, что польская сторона объявила трёх сотрудников российского посольства персонами нон грата.

15 апреля стало известно, что США высылают из страны десять российских дипломатов.

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