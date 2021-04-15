Польша объявила трёх российских дипломатов персонами нон грата

Польша объявила трёх сотрудников российского посольства персонами нон грата, сообщил МИД республики.

Как отмечается, 15 апреля посол России был вызван во внешнеполитическое ведомство.

«Послу была вручена нота, содержащая информацию о признании персонами нон грата трёх сотрудников посольства Российской Федерации в Варшаве», — говорится в сообщении.

Данное решение объяснили «нарушением указанными лицами условий дипломатического статуса и проведением мероприятий в ущерб Республике Польша».

Ранее США объявили, что высылают из страны десять российских дипломатов. В МИД России заявили о подготовке ответа на новые американские санкции.