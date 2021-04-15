Польша объявила трёх российских дипломатов персонами нон грата

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Польша объявила трёх сотрудников российского посольства персонами нон грата, сообщил МИД республики.
Польша объявила трёх российских дипломатов персонами нон грата
  • Reuters

Как отмечается, 15 апреля посол России был вызван во внешнеполитическое ведомство.

«Послу была вручена нота, содержащая информацию о признании персонами нон грата трёх сотрудников посольства Российской Федерации в Варшаве», — говорится в сообщении.

Данное решение объяснили «нарушением указанными лицами условий дипломатического статуса и проведением мероприятий в ущерб Республике Польша».

Ранее США объявили, что высылают из страны десять российских дипломатов. В МИД России заявили о подготовке ответа на новые американские санкции.

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