Польша объявила трёх российских дипломатов персонами нон грата
- Reuters
Как отмечается, 15 апреля посол России был вызван во внешнеполитическое ведомство.
«Послу была вручена нота, содержащая информацию о признании персонами нон грата трёх сотрудников посольства Российской Федерации в Варшаве», — говорится в сообщении.
Данное решение объяснили «нарушением указанными лицами условий дипломатического статуса и проведением мероприятий в ущерб Республике Польша».
Ранее США объявили, что высылают из страны десять российских дипломатов. В МИД России заявили о подготовке ответа на новые американские санкции.