В МИД России рассказали о вызове посла США в Москве

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретился в МИД России с послом США в Москве Джоном Салливаном. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что во время беседы «дана принципиальная оценка неприемлемым действиям американской стороны, которая вопреки заявленному намерению «выстраивать прагматичные отношения с Россией» нанесла по ним новый тяжёлый удар».

«Послу было сказано, что в ближайшее время последует серия ответных мер. Попытки американской стороны «предостерегать от дальнейшей эскалации» совершенно неуместны. На протяжении многих лет Москва демонстрировала предельно ответственный подход к задаче поддержания отношений с США на приемлемом уровне. Однако Вашингтон при сменявших друг друга администрациях лишь усугублял положение, не откликаясь на наши конструктивные импульсы», — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что, помимо оценки текущей ситуации, в контексте нового американского «санкционного пакета» в беседе затрагивались также некоторые другие вопросы двустороннего характера.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге заявила, что посол США в Москве вызван в МИД в связи с введением новых санкций американской стороной.

Американский лидер Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.

В том числе американская сторона вводит санкции в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести российских технологических компаний.

Кроме того, стало известно, что США высылают из страны десять российских дипломатов.