Посол США высказался об отношениях с Россией

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Посол США в России Джон Салливан высказался об отношениях с Россией. Его комментарий опубликован на сайте американского посольства.
Посол США высказался об отношениях с Россией
  • Reuters

«Где это возможно, Соединённые Штаты продолжат искать возможности для сотрудничества с Россией с целью построения более стабильных и предсказуемых отношений, соответствующих интересам США», — заявил посол.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге заявила, что посол США в Москве Джон Салливан вызван в МИД в связи с введением новых санкций американской стороной.

Американский лидер Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.

В том числе американская сторона вводит санкции в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести российских технологических компаний.

Кроме того, стало известно, что США высылают из страны десять российских дипломатов.

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