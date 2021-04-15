Посол США высказался об отношениях с Россией
- Reuters
«Где это возможно, Соединённые Штаты продолжат искать возможности для сотрудничества с Россией с целью построения более стабильных и предсказуемых отношений, соответствующих интересам США», — заявил посол.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге заявила, что посол США в Москве Джон Салливан вызван в МИД в связи с введением новых санкций американской стороной.
Американский лидер Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.
В том числе американская сторона вводит санкции в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести российских технологических компаний.
Кроме того, стало известно, что США высылают из страны десять российских дипломатов.