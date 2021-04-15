В ЦБ оценили санкции США, касающиеся государственного долга

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В Банке России прокомментировали санкции США, касающиеся государственного долга. Соответствующий комментарий опубликован на сайте регулятора.
В ЦБ оценили санкции США, касающиеся государственного долга
  • globallookpress.com

В ЦБ заявили, что отслеживают ситуацию на финансовых рынках после введения ограничений для отдельных категорий иностранных инвесторов на отдельные операции с государственными облигациями России.

В Банке России отметили, что «доля иностранных инвесторов в общем объёме государственного долга и ещё в большей мере в первичных размещениях в течение последнего года значительно сократилась».

«На начало апреля вложения нерезидентов в ОФЗ снизились до 19,7% от совокупного объёма в обращении, и их доля в первичных размещениях ОФЗ в марте составила около 10%», — говорится в сообщении.

Также в регуляторе сообщили, что при необходимости готовы задействовать имеющиеся в его распоряжении инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.

Ранее американский лидер Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.

В том числе американская сторона вводит санкции в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести российских технологических компаний.

Кроме того, стало известно, что США высылают из страны десять российских дипломатов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя указ американского лидера Джо Байдена о санкциях против России, пояснил, что в соответствии с этим документом Министерство финансов страны «издаёт директиву, запрещающую финансовым учреждениям США участвовать в приобретении рублёвых и нерублёвых российских долговых обязательств, выпущенных после 14 июня 2021 года».

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