Блинкен прокомментировал указ Байдена о санкциях против России
- Reuters
«Президент подписывает новый исполнительный указ по России, который расширит сферу действия наших санкционных органов», — сообщил Блинкен.
Он пояснил, что в соответствии с этим указом Министерство финансов США «издаёт директиву, запрещающую финансовым учреждениям США участвовать в приобретении рублевых и нерублевых российских долговых обязательств, выпущенных после 14 июня 2021 года».
Этот указ, как отмечает глава Госдепа, «также предоставляет правительству США полномочия по расширению санкций в отношении суверенного долга России».
Ранее Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.
В том числе американская сторона вводит санкции в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести российских технологических компаний.
Кроме того, стало известно, что США высылают из страны десять российских дипломатов.