Блинкен прокомментировал указ Байдена о санкциях против России

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал указ американского лидера Джо Байдена о санкциях против России. Его комментарий опубликован на сайте Госдепа.

«Президент подписывает новый исполнительный указ по России, который расширит сферу действия наших санкционных органов», — сообщил Блинкен.

Он пояснил, что в соответствии с этим указом Министерство финансов США «издаёт директиву, запрещающую финансовым учреждениям США участвовать в приобретении рублевых и нерублевых российских долговых обязательств, выпущенных после 14 июня 2021 года».

Этот указ, как отмечает глава Госдепа, «также предоставляет правительству США полномочия по расширению санкций в отношении суверенного долга России».

Ранее Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.

В том числе американская сторона вводит санкции в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести российских технологических компаний.

Кроме того, стало известно, что США высылают из страны десять российских дипломатов.