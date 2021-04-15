Блинкен прокомментировал указ Байдена о санкциях против России

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Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал указ американского лидера Джо Байдена о санкциях против России. Его комментарий опубликован на сайте Госдепа.
Блинкен прокомментировал указ Байдена о санкциях против России
  • Reuters

«Президент подписывает новый исполнительный указ по России, который расширит сферу действия наших санкционных органов», — сообщил Блинкен.

Он пояснил, что в соответствии с этим указом Министерство финансов США «издаёт директиву, запрещающую финансовым учреждениям США участвовать в приобретении рублевых и нерублевых российских долговых обязательств, выпущенных после 14 июня 2021 года».

Этот указ, как отмечает глава Госдепа, «также предоставляет правительству США полномочия по расширению санкций в отношении суверенного долга России».

Ранее Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.

В том числе американская сторона вводит санкции в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести российских технологических компаний.

Кроме того, стало известно, что США высылают из страны десять российских дипломатов.

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