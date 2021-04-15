В Госдуме раскритиковали новые санкции США против России

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Полина Полетаева
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал подписание американским президентом Джо Байденом указа о введении санкций в отношении России.
В Госдуме раскритиковали новые санкции США против России
  • РИА Новости

«Я думаю, что неслучайно эти шаги последовали после телефонного разговора Байдена с Путиным. Потому что сам факт этого разговора многие истолковали как некую робкую надежду на потепление. Сейчас нам дают понять, что никаких надежд и потеплений не будет, что разговоры разговорами, но все эти разговоры нужны для того, чтобы США могли использовать разные каналы коммуникаций для продвижения своих интересов. Это не отменяет того, что интересы России будут торпедироваться по всем направлениям», — заявил Новиков.

По мнению депутата, о продолжении курса санкционного давления «было заявлено очень чётко».

«Налицо жёсткое единство американского истеблишмента в отношении России. Есть мечта уничтожения России как таковой, которая трансформировалась во вполне определённые политические цели Вашингтона… Так что мы видим его последовательность в проведении своего антироссийского курса и укреплении своего собственного влияния на мировой арене»», — пояснил депутат.

Ранее Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.

В том числе американская сторона вводит санкции в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести российских технологических компаний.

Кроме того, стало известно, что США высылают из страны десять российских дипломатов.

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