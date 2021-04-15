Госдеп назвал темы переговоров Блинкена с главами МИД европейских стран
- Reuters
Отмечается, что дипломаты выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.
«Они подчеркнули, что России нужно немедленно обеспечить деэскалацию напряжённости с Украиной», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.
Стороны также обменялись мнениями по «общим приоритетам и вызовам, включая Афганистан, Иран и Йемен».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на территории Украины деэскалация может произойти лишь после отказа Киева от провокационных действий.
В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.
Песков также отмечал, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным», с целью обеспечения безопасности государства.