Госдеп назвал темы переговоров Блинкена с главами МИД европейских стран

Госсекретарь США Энтони Блинкен и главы МИД Великобритании, Германии, Франции и Италии обсудили на переговорах в Брюсселе ситуацию на границе России и Украины, а также Афганистан, Иран и Йемен.

Отмечается, что дипломаты выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Они подчеркнули, что России нужно немедленно обеспечить деэскалацию напряжённости с Украиной», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Стороны также обменялись мнениями по «общим приоритетам и вызовам, включая Афганистан, Иран и Йемен».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на территории Украины деэскалация может произойти лишь после отказа Киева от провокационных действий.

В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.

Песков также отмечал, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным», с целью обеспечения безопасности государства.