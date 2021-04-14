Блинкен провёл встречу со Столтенбергом

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры в Брюсселе. Об этом сообщается на сайте Госдепа.
Блинкен провёл встречу со Столтенбергом
  • Reuters

«Госсекретарь Блинкен и генсек НАТО обсудили коллективное будущее в Афганистане, отметив, что, как мы неоднократно заявляли, страны НАТО отправились в Афганистан вместе, адаптировались к изменившимся обстоятельствам вместе и уйдут оттуда вместе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны «также обсудили срочную необходимость для России прекратить наращивание своего военного присутствия вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму».

Кроме этого они «договорились, что НАТО должна продолжать оказывать поддержку Украине».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на территории Украины деэскалация может произойти лишь после отказа Киева от провокационных действий.

В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным», с целью обеспечения безопасности государства.

Кроме того, в Кремле заявили, что в Донбассе не выполняют минские договорённости и происходит активизация провокационных действий Вооружённых сил Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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