ЕС договорился с Pfizer о дополнительной поставке 50 млн доз вакцины от COVID-19

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Евросоюз достиг соглашения с концерном BioNTech — Pfizer о получении в II квартале этого года дополнительно 50 млн доз вакцины от коронавируса.
ЕС договорился с Pfizer о дополнительной поставке 50 млн доз вакцины от COVID-19
  • Reuters

Об этом, как сообщает AFP, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что данное решение было принято после того, как компания Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины от коронавирусной инфекции в Европе.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом компании Johnson & Johnson.

9 апреля стало известно, что Совет Евросоюза утвердил дополнительное финансирование из союзного бюджета в размере €121,5 млн для неотложных потребностей, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

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