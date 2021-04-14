ЕС договорился с Pfizer о дополнительной поставке 50 млн доз вакцины от COVID-19

Евросоюз достиг соглашения с концерном BioNTech — Pfizer о получении в II квартале этого года дополнительно 50 млн доз вакцины от коронавируса.

Об этом, как сообщает AFP, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что данное решение было принято после того, как компания Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины от коронавирусной инфекции в Европе.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом компании Johnson & Johnson.

9 апреля стало известно, что Совет Евросоюза утвердил дополнительное финансирование из союзного бюджета в размере €121,5 млн для неотложных потребностей, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.