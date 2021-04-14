ЕС договорился с Pfizer о дополнительной поставке 50 млн доз вакцины от COVID-19
- Reuters
Об этом, как сообщает AFP, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она отметила, что данное решение было принято после того, как компания Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины от коронавирусной инфекции в Европе.
Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом компании Johnson & Johnson.
9 апреля стало известно, что Совет Евросоюза утвердил дополнительное финансирование из союзного бюджета в размере €121,5 млн для неотложных потребностей, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.