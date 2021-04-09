ЕС выделит дополнительные €121,5 млн на борьбу с пандемией
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- globallookpress.com
«Средства будут взяты из резерва солидарности и экстренной помощи, который предназначен для поддержки государств-членов и третьих стран в чрезвычайных ситуациях. Они будут направляться через инструмент экстренной поддержки и вклад ЕС в Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC)», — приводит Интерфакс сообщение совета.
В сообщении разъясняется, какие виды деятельности призваны обеспечить дополнительное финансирование.
В частности, средства выделяются на подготовительную работу по цифровым сертификатам для облегчения свободного передвижения в ЕС во время пандемии COVID-19.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что долгий процесс одобрения для использования в ЕС российской вакцины от коронавируса «Спутник V» вызывает недовольство стран Европы.