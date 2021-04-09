ЕС выделит дополнительные €121,5 млн на борьбу с пандемией

Совет Евросоюза утвердил дополнительное финансирование из союзного бюджета в размере €121,5 млн для неотложных потребностей, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

«Средства будут взяты из резерва солидарности и экстренной помощи, который предназначен для поддержки государств-членов и третьих стран в чрезвычайных ситуациях. Они будут направляться через инструмент экстренной поддержки и вклад ЕС в Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC)», — приводит Интерфакс сообщение совета.

В сообщении разъясняется, какие виды деятельности призваны обеспечить дополнительное финансирование.

В частности, средства выделяются на подготовительную работу по цифровым сертификатам для облегчения свободного передвижения в ЕС во время пандемии COVID-19.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что долгий процесс одобрения для использования в ЕС российской вакцины от коронавируса «Спутник V» вызывает недовольство стран Европы.