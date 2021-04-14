Министр обороны ФРГ прокомментировала ситуацию на границе России с Украиной

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Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что российская сторона якобы пытается «спровоцировать реакцию» на границе с Украиной.
Министр обороны ФРГ прокомментировала ситуацию на границе России с Украиной
  • © РИА Новости / Андрей Веселов

«У меня сложилось впечатление, что российская сторона делает всё возможное, чтобы спровоцировать реакцию», — цитирует AFP заявление министра.

Ранее министр обороны ФРГ призвала Россию объяснить передвижения войск.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.

Он сообщил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным» для обеспечения безопасности государства.

Также в Кремле заявляли, что в Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договорённостей и активизация провокационных действий Вооружённых сил Украины.

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