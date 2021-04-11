Министр обороны ФРГ призвала Россию объяснить передвижения войск

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия должна объяснить передвижения своих войск.

«Если России нечего скрывать, она легко могла бы объяснить, какие войска куда и с какой целью перемещаются», — написала она в Twitter.

Так она прокомментировала сообщения о ситуации на границе России и Украины.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия перемещает рядом с границей Украины наибольшее число войск с 2014 года.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.

Он отмечал, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным», для обеспечения безопасности государства.