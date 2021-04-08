Белый дом заявил об обеспокоенности «войсками России у границы Украины»

Россия перемещает рядом с границей Украины наибольшее число войск с 2014 года, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«США обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая наращивание перемещений войск России рядом с украинской границей. У России сейчас больше войск на границе с Украиной, чем когда-либо, начиная с 2014 года», — сказала Псаки на брифинге для журналистов.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.

Он добавил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным», для обеспечения безопасности государства.

Также в Кремле отмечали, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей.