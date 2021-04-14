Талибы не примут участие в саммите по Афганистану до вывода иностранных сил

Представители движения «Талибан»* не намерены присутствовать на саммите по вопросу урегулирования в Афганистане, который должен состояться в Турции, пока иностранные силы не покинут республику. Об этом сообщает AFP.

«Талибан» заявляет, что не будет принимать участие в саммите по поводу будущего Афганистана, пока все иностранные военные силы не покинут страну», — говорится в сообщении агентства.

Как ранее сообщил РИА Новости источник в «Талибане», встреча по Афганистану в Турции запланирована на апрель.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна сможет вывести из Афганистана всех своих военнослужащих до 1 мая, однако «это будет тяжело». По его словам, власти ещё не приняли окончательного решения.

По словам представителя администрации США, выводить оставшиеся войска планируется начать до 1 мая и завершить этот процесс 11 сентября.

Вывод американского контингента в Афганистане предусмотрен сделкой, которую 29 февраля 2020 года заключил Вашингтон с «Талибаном» в столице Катара Дохе.

Соединённые Штаты должны свернуть военное присутствие в республике в течение 14 месяцев, а талибы взяли на себя обязательство прекратить атаки на объекты США и Национальные силы обороны и безопасности страны.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.