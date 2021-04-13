Политолог объяснил решение Байдена предложить Путину провести встречу

Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров прокомментировал RT решение президента США Джо Байдена предложить российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в третьей стране в предстоящие месяцы.

«Может быть, мы не совсем верно оценивали стратегию Байдена. Она напоминает эпоху холодной войны, но в период, когда интересы и сила Советского Союза признавались и с Советским Союзом было принято договариваться... Сейчас Россия готова отстаивать свои принципиальные позиции. Байден... взвесил все за и против и понял, что в нынешнем нестабильном мире надо опираться если не на сильных партнёров, то на сильных оппонентов», — заявил Шатров.

При этом он отметил, что на такое решение Байдена могли повлиять шаги, которые предпринимала Россия для запуска переговорного процесса.

«Если бы Россией не были представлены принципиальные красные линии, если бы Россия сама не протянула руку и не предложила переговоры, то, наверное, Байден бы так не поступил. Мне кажется, это реакция на взвешенную, серьёзную и принципиальную позицию России... Вполне возможно, у нас найдётся больше тем переговоров, чем ядерная безопасность и климат», — отметил политолог.

Ранее в Белом доме сообщили, что Байден и Путин провели телефонные переговоры.

Позднее стало известно о том, что в ходе переговоров американский лидер предложил Путину встретиться в ближайшие месяцы в третьей стране.

18 марта Путин предложил Байдену провести переговоры онлайн в открытом режиме.